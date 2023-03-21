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Ekonomi, Asrın felaketi

Kahramanmaraş kuyum sektörü 6 ay sonra yeniden canlanacak

Depremlerden etkilenen Altınşehir'e "orta hasarlı" raporu verilmesinin ardından kuyumcular, güçlendirme çalışması yapılabilmesi için ürünlerini iş yerlerinden taşıdı.

Bilal Kahyaoğlu, Mustafa Çavuş  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Kahramanmaraş kuyum sektörü 6 ay sonra yeniden canlanacak Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kahramanmaraş

Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, yapılacak güçlendirme çalışmalarının ardından eski günlerine dönecek.

"Kuyumcukent" olarak da bilinen, altının takıya dönüştürüldüğü Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'ne, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "orta hasarlı" raporu verildi. Raporun ardından kuyumcular, güçlendirme çalışması yapılabilmesi için iş yerlerinden altınlarını taşıdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yapılacak güçlendirme çalışmasını takiben yaklaşık 6 ay sonra kuyumcular tekrar iş yerlerinde üretime başlayacak.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine, Altınşehir'in değerli metal sanayisi ve kuyumculuk sektörünün kalbi olduğunu söyledi.

İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezinin Altınşehir olduğunu belirten Öz, şöyle devam etti:

"Bu merkezde yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. 470 iş yeri var. Uzmanların yaptığı incelemede orta hasarlı raporu verildi. Merdivenlerimiz, asansörlerimiz ve bir kısım duvarlarımız tamamen yıkıldı ama taşıyıcı sistemimiz çok şükür ayakta. Firmalarımız makine ekipmanlarını, değerli madenlerini güvenli bir şekilde aldılar. İşlerini yapabilecek ortamları varsa oraya gittiler."

Öz, Altınşehir'i tekrar ayağa kaldırmak için güçlendirme projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sürdürüldüğünü dile getirerek, "Umarım kısa süre içinde burayı ayağa kaldıracağız ve firmaları buraya döndüreceğiz. Burayı uzun vadeli krediyle tekrar hayata geçireceğiz. Çalışmalar bittiğinde, 6 ay sonra inşallah firmalarımızı burada çalışır hale getirmek istiyoruz." dedi.


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