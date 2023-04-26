İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasar alan 6 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Savaş Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makinesiyle binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Bazı mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını uzaktan izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.