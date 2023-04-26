Dolar
19.43
Euro
21.53
Altın
2,005.23
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,801.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samandıra Meydanı’nda vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasar alan 6 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Ali Kemal Zerenli  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Savaş Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makinesiyle binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Bazı mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını uzaktan izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Adalet Akademisinin "Siber Suçlar Kurultayı" Bursa'da başladı
Turizmden 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefi
İçişleri Bakanı Soylu: Eskiden teröristlerin olduğu Gabar Dağı'nda şimdi günlük 8 bin 900 varil petrol çıkarılıyor
Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 684'e ulaştı
İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı

İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı

YSK Başkanı Yener: Seçim güvenliği açısından Hatay ve diğer illerimizde gerekli tedbirler alınmıştır

Görme engelli depremzede, çadır kentte açılan kursta bağlama çalmayı öğreniyor

Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor

Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede devam etti

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede devam etti
Depremzedeler için İstanbul'dan Hatay'a pedal çevirdiler

Depremzedeler için İstanbul'dan Hatay'a pedal çevirdiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet