Dolar
19.17
Euro
20.91
Altın
1,968.85
ETH/USDT
1,805.50
BTC/USDT
28,661.00
BIST 100
4,980.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı seyyar hizmet vermeye başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı firması, seyyar olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Uğur Ulu  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı seyyar hizmet vermeye başladı Fotoğraf: Uğur Ulu/AA

Hatay

Kurtuluş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde 1954'ten bu yana hizmet veren firmanın bulunduğu 5 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkıldı.

Büyük dedesinden bu yana tatlıcılık yapan ailenin son temsilcisi Mehmet Eroğlu ise yaşadığı apartmanın enkazında 3 saat kaldıktan sonra ailesiyle kurtarıldı.

Vefat eden yakınlarını defnettikten sonra dükkanını yeniden ayağa kaldırmaya karar vererek personelini toplayan Eroğlu, çevresindekilerin de desteğiyle temin ettiği iki aracı seyyar tatlıcıya çevirdi.

Araçlardan birini yıkılan dükkanın enkazının kaldırıldığı boş alana, diğerini de sanayi sitesi civarına getiren Eroğlu, müşebbek (halka tatlı), taş kadayıf, lokma, tulumba, kabak, Şam tatlısı ve şekerpare gibi şerbetli lezzetler üreterek satışa sunuyor.

"Yıkılabiliriz, umutsuzluğa düşebiliriz ama bir yerden başlarsak umut biz oluruz"

Mehmet Eroğlu, AA muhabirine, dedesinin babası tarafından kurulan ve ilçenin alanında en eskilerinden olan mesleği 4'üncü kuşak olarak sürdürdüklerini söyledi.

Yıkılan dükkanlarının, kentte "buluşma noktası" diye tarif edilen yerlerden olduğunu belirten Eroğlu, "İki araç aldık. Biri dükkanın yıkıldığı yerde, diğeri de sanayi postanesinin üst kısmında duruyor. Nerede yoğunluk varsa oralarda tatlı yapmaya başladık. Sağ olsun halkımız bizi candan karşıladı tekrar geldiğimiz için. 'İyi ki geldiniz.' diyenler o kadar çoktu ki bizi o gururlandırdı, umutlandırdı." ifadesini kullandı.

Eroğlu, tatlı üretip satış yapmaya ramazan dolayısıyla normalden geç çıktıklarını dile getirdi.

Hazırlıklarının sabah erken saatlerde başladığını, saat 22.00'ye kadar hizmet verdiklerini ifade eden Eroğlu, şunları anlattı:

"Çocukluktan başlar bizde müşterilerimiz. Çocukken babasıyla dedesiyle gelmiştir. Arkadaşlarıyla okul çıkışı gelmiştir. Hep o anılar olduğu için biz de burayı en kısa zamanda ayağa kaldırmak istiyoruz. Çünkü durmakla yıkılmakla bitmememiz lazım. Yıkılabiliriz, umutsuzluğa düşebiliriz ama bir yerden başlarsak umut biz oluruz.

Büyük dedem mesleğe seyyar olarak başlamış, öyle satarmış tatlıyı. Ondan sonra ufak bir dükkan tutmuş. Oradan buraya, buradan oraya; şimdi sil baştan tekrar başlıyoruz. Dedemizin hatıralarını bir nevi yaşatıyoruz. Biz de çocuklarımıza anlatacağız. Diyeceğiz ki 'Biz böyle başladık.' Allah izin verirse onlar da bizim yolumuzdan giderlerse bu işi bu şekilde devam ettireceğiz. Çünkü biz 4 nesildir bu işi yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor
Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı
Depremler kırsal mahalledeki arazide çöküntü ve yükselmeler oluşturdu
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Konferansın en önemli amacı, bulguların ilgili tüm kurumlarımızla birlikte değerlendirilmesi
Adıyaman'da 196 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı

Benzer haberler

GEKADER'den "Deprem bölgesindeki enkazların dönüşümüne bir an önce başlanılmalı" çağrısı

GEKADER'den "Deprem bölgesindeki enkazların dönüşümüne bir an önce başlanılmalı" çağrısı

Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı

"Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu

THY kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu

THY kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu
İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı seyyar hizmet vermeye başladı

İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı seyyar hizmet vermeye başladı
Depremzede kadın kuaförler çadırda kalan hemcinslerine ve kız çocuklarına hizmet veriyor

Depremzede kadın kuaförler çadırda kalan hemcinslerine ve kız çocuklarına hizmet veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet