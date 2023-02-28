Dolar
18.89
Euro
20.03
Altın
1,807.75
ETH/USDT
1,619.80
BTC/USDT
23,245.00
BIST 100
5,234.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) ait insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri destek gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştı.

Sezgin Pancar, Serkan Avci, Eren Bozkurt   | 28.02.2023
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

USAID'ın insani yardım malzemelerini taşıyan "USS Hershel 'Woody' Williams" gemisi, sabah saatlerinde limana yanaştı.

Gemideki 113 palete yerleştirilen yaklaşık 20 tonluk tıbbi malzeme, hijyen ürünleri, katlanabilir yatak, mutfak malzemesi, giyecek, battaniye ve oyuncak, işlemlerin ardından kamyon ve tırlara yüklenecek.

Yardımlar, AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illere ulaştırılacak.

Gemideki yükün boşaltılması işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümrük Muhafaza'dan 2 ilde "kaçak sigara" operasyonu
Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten ve iade talebi
Sigortacılardan depremzedelere "az hasarlı konutlarda tespit için acele etmeyin" uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi

Benzer haberler

BM Habitat Direktörü Sharif, daha önce böyle bir doğal afetle karşılaşmadığını söyledi

BM Habitat Direktörü Sharif, daha önce böyle bir doğal afetle karşılaşmadığını söyledi

İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Devletimizin, milletimizin yanındayız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kilis'te iş insanlarıyla buluştu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kilis'te iş insanlarıyla buluştu
Depremler nedeniyle vergi, resim ve harç istisnası süreleri uzatıldı

Depremler nedeniyle vergi, resim ve harç istisnası süreleri uzatıldı
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi bugün Mersin Limanı'na ulaşacak

İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi bugün Mersin Limanı'na ulaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet