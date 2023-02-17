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Kahramanmaraş’taki Erzurumluoğlu Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımın boyutunu gösteriyor

"Asrın felaketi"nden etkilenen illerden Hatay'da, deprem öncesi ve sonrasında kentin işlek caddelerinde havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Serkan Avci   | 17.02.2023
Hatay'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımın boyutunu gösteriyor

Hatay

Merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet ve Künefeciler meydanlarında çok sayıda bina yıkıldı. Hatay'ın genelinde çok sayıda insanın ölümüne neden olan depremler, Asi Nehri çevresi ve Atatürk Caddesi'ndeki ev ve iş yerlerini de enkaza çevirdi.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı da felakette yerle bir oldu.

Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen, avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarı bulunması nedeniyle Müslümanlar için olduğu kadar Hristiyanlar için de önemli merkezler arasındaki hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi de depremin meydana getirdiği etkiyle tamamen yıkıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentte deprem öncesi ve sonrası havadan kaydedilen görüntüler, Türkiye'yi yasa boğan felaketin boyutunu göstermiş oldu.

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