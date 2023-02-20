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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izniyle savcı hakkında inceleme başlatılıp müfettiş görevlendirildi.

Kemal Karadağ   | 20.02.2023
Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

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