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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.

Emrah Gökmen, Kenan Irtak   | 11.02.2023
Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı

İstanbul

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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