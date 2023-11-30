Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Ekipler, Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 binanın çevresinde önlem aldı.
Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.