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TRT World Forum 2023, 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak

TRT World Forum 2023, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla 8-9 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek. ​​​​​​​

İrem Demir  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
TRT World Forum 2023, 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar birçok ülkeden 8 bin 500'den fazla konuk ve 651 konuşmacıyı bir araya getiren TRT World Forum, bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazeteciden oluşan 153 ayrı konuşmacının katılımıyla dünya gündemine ışık tutacak.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen TRT World Forum 2023, küresel problemleri masaya yatırmayı ve çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılması beklenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bazı bakanların da önemli konu başlıklarında açıklamalar yapması öngörülüyor. ​​​​​​​

Açılış konuşmaları, açık oturumlar ve uzmanlarla yuvarlak masa toplantılarının yer alacağı etkinlikte, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı yüzlerce siyaset yapıcı, iş insanı, akademisyen, gazeteci gibi birçok fikir önderi bir araya gelecek.

İstanbul'da, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte, öne çıkan konu başlıkları arasında uluslararası güvenlik, enerji ve iklim, ekonomi, teknoloji, yapay zeka, medya ve kamu yayıncılığı ile politika yer alıyor.

Etkinlikte düzenlenecek açık oturum başlıkları arasında, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye", "İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri", "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar", "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar", "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek", "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi, Yıkıcı Musibet mi?", "Bölünmüş/Birleşmiş Milletler: Etkin Çok Taraflılık İçin Çalışmak", "İnsanlığı Güçlendirmek: Sosyal Krizlerin ve Eşitsizliklerin Ele Alınması" ile "Gıda, Su ve Enerji Güvenliğinin Kritik Bağlantısı" bulunuyor.

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