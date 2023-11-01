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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.

Lale Köklü Karagöz  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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Hatay'da ağır hasarlı 3 bina kontrollü yıkıldı

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