Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-26 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, dragunov keskin nişancı tüfeği, 10 piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör, 286 makineli tüfek fişeği, 114 doçka uçaksavar, 10 RPG-7 roket sevk fişeği, 5 fünye ve çeşitli ebatlarda 2 bin 578 mühimmat ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.