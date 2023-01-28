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Yaşam

Hakkari'deki kayakseverler, kar ve sisli havada kayak keyfi yaşadı

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler, kar ve sisli havada kayak yaptı.

Sayim Harmancı   | 28.01.2023
Hakkari'deki kayakseverler, kar ve sisli havada kayak keyfi yaşadı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Yatırımlarla kapasitesi artırılarak modern hale getirilen ve geçen hafta sezonu açan merkez, kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, kent merkezine 12 kilometre mesafedeki merkezde yoğunluk oluşturdu.

Yeni yapılan kapalı yürüme bandı sayesinde acemi kayakçılar ve çocukların rahatlıkla pistin üst kısmına çıkma şansı bulduğu merkezde ziyaretçiler, kar ve sisli havada kayak takımları, kızak ve snowboardlarla kaymanın keyfini yaşadı.

İz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kemal Özdemir, geçen hafta açılan merkezde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Tüm kayakseverleri kente davet eden Özdemir, "Tesis her anlamda çok güzel. Güzel zaman geçirilebilecek bir yer. Hareketlilik başladı. Kar ve sis var. Ortam çok iyi." dedi.

İstanbullu Gökberk Durgun da merkezde ilk kez kayak deneyimi yaşadığını dile getirerek, "Pistler şu ana iyi durumda. Yüksekova'dan 4 kişilik arkadaş grubuyla geldik. Hakkari'de bugünlerde yapılabilecek en iyi aktivite kayak. Burası bir kar kenti. Bunu iyi değerlendirmek lazım." diye konuştu.

Jandarma Arama Kurtarma timleri de vatandaşların güvenli ortamda zaman geçirmesi için önlem aldı.

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