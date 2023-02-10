Dolar
18.84
Euro
20.23
Altın
1,868.72
ETH/USDT
1,550.00
BTC/USDT
21,870.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Göçer Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, Malatya Özalper mahallesi Hayat Sitesi enkazında Muzaffer Öğüt için kurtarma çalışması yapılıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 66 yaşındaki Murat Vural, 103 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da 36 yaşındaki Gülendam depremden 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu, depremden 101 saat sonra Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Sefa Şahin   | 10.02.2023
Hatay'da 36 yaşındaki Gülendam depremden 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Fotoğraf: Erçin Ertürk - AA

Ankara

Antakya ilçesinde arama kurtarma ekipleri enkazlarda sağ kişi olup olmadığını belirlemek için termal kameralar ve özel ses dinleme cihazları da kullanıyor.

Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki bir binanın enkazında çalışma yapan ekipler, yıkıntının altında sağ kişi olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu, depremden 101 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzedeye sarılan gönüllü gözüne pansuman yaptırıp enkaza koşmuş
Türkiye Barolar Birliği: Etkin bir soruşturma için binlerce meslektaşımızla gönüllü olarak görev almaya hazırız
Yeni açtıkları "sosyal donatılı apart evler"i depremzedelere ayırdılar
Zamana karşı deprem mücadelesini kazananlar
Refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuk hastanelerde tedavi altında

Benzer haberler

Zamana karşı deprem mücadelesini kazananlar

Zamana karşı deprem mücadelesini kazananlar

Refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuk hastanelerde tedavi altında

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Curcio: Afet sonrası yönetim karmaşık bir süreç

Hatay'da 36 yaşındaki Gülendam depremden 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 36 yaşındaki Gülendam depremden 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Refakatsiz depremzede çocukların sosyal güvenliği nasıl sağlanıyor?

Refakatsiz depremzede çocukların sosyal güvenliği nasıl sağlanıyor?
Deprem istismarıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışılan 20 sahte site ve hesap hakkında işlem başlatıldı

Deprem istismarıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışılan 20 sahte site ve hesap hakkında işlem başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet