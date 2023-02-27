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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 47'ye çıktı.

Okan Coşkun, Adsız Günebakan   | 27.02.2023
Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi

Gaziantep

Gaziantep'te yıkılan binalara yönelik kusuru olan aralarında müteahhit, yapı denetim firması yetkilisi, mühendis, şantiye şefinin de olduğu şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 85 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol uygulandı, 6'sı ise serbest bırakıldı.

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