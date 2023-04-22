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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Eti Maden çalışanları 2 bin depremzede çocuğa bayram sevinci yaşattı

Eti Maden çalışanları kendi imkanlarıyla temin ettikleri oyuncakları, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırdı.

Özgür Alantor, Tunahan Akgün  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Eti Maden çalışanları 2 bin depremzede çocuğa bayram sevinci yaşattı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kahramanmaraş

Yaklaşık 1500 kurum personeli, bayram öncesi aralarında topladıkları parayla afetzede çocuklar için 2 bin oyuncak satın aldı.

Oyuncaklar, Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesindeki çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi.

Personelden Mustafa Özhan, AA muhabirine, çocuklar için yola çıktıklarını söyledi.

Çocuklara bayram sevinci yaşatmak istediklerini belirten Özhan, "Acılarını biraz da olsa azaltabilirsek ne mutlu bize. Üç yaşında oğlum var, bu bayramı o yalnız geçirsin istemedik ama depremzede çocuklar da yalnız geçirsin istemedik çünkü hepsi bizim çocuğumuz." dedi.

Özhan, bölgeye 4 kişi geldiklerini anlatarak, "Depremzedelerimizin acılarına ortak olmak istiyoruz, o yüzden buradayız. Çocuklarımızı sevindirebildiysek, yüzlerinde bir nebze olsun gülücük oluşturabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Kurumdaki herkesin bu işte tuzu olduğunu vurgulayan Özhan, "Herkes destek verdi. Genel Müdürümüz Serkan Keleşer beye çok teşekkür ediyoruz, çalışmalarda büyük emeği var. Depremin ilk gününden beri bölgeye farklı şekillerde yardımlarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncak araba hediye edilen Özgür Utar, mutlu olduğunu söyledi.

Ali Solak ise bayramda böyle bir hediye aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bugün bayram abiler geldi, bize oyuncak dağıttılar. Çok sevindik, bütün arkadaşlarımız çok sevindi, birlikte oynayacağız." dedi.

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