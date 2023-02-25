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Gündem, Asrın felaketi

Elbistan'da depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor

Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da enkaz altında kalarak zarar gören araçlar, otoparka çekiliyor.

Durmuş Genç, Tezcan Ekizler   | 25.02.2023
Elbistan'da depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Kahramanmaraş

Deprem nedeniyle kentte birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü.

Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Elbistan-Nurhak kara yolunda bulunan şeker fabrikasının yanında hazırlanan otoparka götürülüyor.

Araçların görüntüsü, depremin şiddetini adeta gözler önüne seriyor.

Otoparka getirilen araçların kaydını ise bölgede bulunan trafik ekipleri yapıyor.

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