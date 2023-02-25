Beylikdüzü Belediyesi "Afet ve Acil Durum Müdahale Planları" hazırladı
Beylikdüzü Belediyesi, afetlere karşı müdahale planının temel prensiplerini belirlemek ve afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla Afet ve Acil Durum Müdahale Planları hazırladı.
İstanbul
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki afetlere karşı çalışmalar afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olarak planlandı.
Müdahale planının temel prensiplerinin belirlenmesi ve afetin en az zararla atlatılmasının sağlanması amacıyla "Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planları" hazırlandı.
Afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında "Beylikdüzü Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" kuruldu. Her türlü afetle mücadelenin ilgili diğer kurumlarla koordineli yürütüldüğü tesiste aynı zamanda afet hazırlık eğitimleri de veriliyor.
Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde ise afet sonrasında tüm lojistik ve ihtiyaç koordinasyonu ile yardım dağıtımlarının yapılacağı, gıda depolama alanlarının bulunduğu tesisler yer alıyor. Merkezdeki "Beylikdüzü Mutfak" da olası afet anında günlük 30 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesiyle hizmet verecek.
Afet anı ve sonrasında kullanılması için "Pazar İstanbul Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi" açıldı. 22 bin 995 metrekarelik inşaat alanına sahip 3 kattan oluşan alan, olası afet durumlarında il içi ve dışından gelecek lojistik malzemelerin depolanacağı ve dağıtımının yapılacağı, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı bir tesis olarak tasarlandı.
Afet toplanma alanları belirlendi
Çalışmalar kapsamında Beylikdüzü afet toplanma alanları belirlenerek, buralarda görev alacak personelin görevlendirmeleri yapıldı.
Ayrıca afet anında ihtiyaç duyulması halinde arama kurtarma çalışmalarını ivedi şekilde gerçekleştirmek amacıyla kurulan "Nefes Arama Kurtarma Ekibi", Kahramanmaraş'taki depremlerde, İzmir depreminde, Muğla'daki orman yangınları ve Kastamonu'daki sel felaketlerinde görev alarak kurtarma çalışmalarına destek verdi.
Bu arada, olası afet durumunda ihtiyaç duyulacak malzemelerin yer aldığı afet konteynerlerinin içindeki malzemeler tamamlandı. Malzemelerin periyodik bakım ve muayeneleri de düzenli aralıklarla yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.