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Gündem, Asrın felaketi

Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarının konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak

Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerdeki konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Mehmet Tosun   | 23.02.2023
Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarının konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak

Ankara

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislere geçici olarak yerleştirilen afetzedeler, buralardaki konaklama ve yemek ücretlerinden muaf tutulacak.

Karar, depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak.

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