Dolar
18.84
Euro
20.24
Altın
1,855.16
ETH/USDT
1,562.60
BTC/USDT
22,188.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Farklı Yaşam Rende Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.-VTR-
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede çocuklar, sosyal ve sportif faaliyetlerle moral buluyor

Osmaniye ve Mersin'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için sosyal ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Ersin Şimşek, Ahmet Güler   | 14.02.2023
Depremzede çocuklar, sosyal ve sportif faaliyetlerle moral buluyor Fotoğraf: Ersin Şimşek - AA

Osmaniye

Düziçi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, depremzede çocukların korkuyu atlatmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğretmenler eşliğinde boyama yapan, oyunlar oynayan çocuklara pamuk şekeri ikram edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de çocukların yüzünü boyayarak, keyifli vakit geçirmelerini sağladı. ​​​​​​​

Mersin'in Mut ilçesinde yurt, öğretmenevi ve bazı otellere yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için de sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Mut Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından psikososyal destek verilen çocukların, yüz boyama etkinliği ve palyaço gösterileriyle deprem psikolojisinden uzak vakit geçirmesi sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Baykal ailesine taziye ziyareti
Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü
THY'den 9 Şubat ve öncesi düzenlenen biletler hakkında bilgilendirme
İzmir'den deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tren yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Benzer haberler

Mersin'de gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Mersin'de gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Depremzede çocuklar, sosyal ve sportif faaliyetlerle moral buluyor

Yörük kadınları, Mersin'e gelen depremzedeler için kazan kaynatıyor

Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı

Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Osmaniye'nin 27 yıllık radyo kanalı depreme rağmen susmadı

Osmaniye'nin 27 yıllık radyo kanalı depreme rağmen susmadı
Depremde ses sistemi zarar gören caminin müezzini, polis megafonu ile ezan okudu

Depremde ses sistemi zarar gören caminin müezzini, polis megafonu ile ezan okudu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet