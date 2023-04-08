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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da

Kahramanmaraş ve Defne merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, tamamlanan ya da itiraz süreci devam eden hasar tespit raporlarına göre 13 bin 517 yıkık, 8 bin 162 acil yıkılması gereken ve 67 bin 346 ağır hasarlı bina olduğu belirlendi.

Serkan Avci  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

İncelemelerde, depremlerden etkilenen kentin 15 ilçesindeki yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalar tespit edildi.

"Asrın felaketi" nedeniyle 13 bin 517 yıkık ve 8 bin 162 acil yıkılması gereken yapı olduğu belirlenen çalışmalarda, 67 bin 346 binada ağır hasar meydana geldiği ortaya çıktı.


Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Depremler en çok Antakya, Kırıkhan ve Hassa'yı vurdu

Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi. Acil yıkılması gereken 3 bin 734 bina bulunan Antakya'da ağır hasarlı olarak da 21 bin 830 yapı saptandı.

Antakya'nın ardından en çok yıkık bina 1886 ile Kırıkhan, 1046 ile Hassa'da belirlendi. Acil yıkılması gerekenlerde Antakya'nın ardından Defne ve Altınözü, ağır hasarlılarda da Antakya'dan sonra Defne ve Samandağ ilçeleri geldi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanıp sonuçların askıya çıkarıldığı kentte, yapıların durumuna ilişkin itiraz süreci devam ediyor.

Yıkık binalar

Hatay'ın ilçelere göre yıkık binaları şöyle:

İlçelerYapı sayısı
Antakya6369
Kırıkhan1886
Hassa1046
Defne982
Altınözü838
Samandağ670
İskenderun534
Reyhanlı318
Yayladağı213
Arsuz187
Belen139
Kumlu131
Dörtyol115
Payas58
Erzin31
TOPLAM13517

- Acil yıkılması gerekenler

Hatay'da acil yıkılması gereken binalar ilçelere göre şöyle tespit edildi:

İlçelerYapı sayısı
Antakya3734
Defne943
Altınözü650
Kırıkhan605
Hassa565
Samandağ557
İskenderun337
Arsuz194
Yayladağı141
Reyhanlı134
Belen87
Kumlu84
Dörtyol75
Payas39
Erzin17
TOPLAM8162

- Ağır hasarlılar

İlçelere göre ağır hasarlı binalar şöyle:

İlçelerYapı sayısı
Antakya21830
Defne8894
Samandağ8655
Kırıkhan6593
İskenderun4622
Altınözü3892
Hassa2887
Arsuz2176
Dörtyol1955
Reyhanlı1527
Yayladağı1312
Erzin880
Belen755
Kumlu738
Payas630
TOPLAM67346
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