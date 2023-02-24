Dolar
18.89
Euro
20.00
Altın
1,822.56
ETH/USDT
1,651.30
BTC/USDT
23,884.00
BIST 100
5,093.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremler Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluştu.

Cuma Sarı, Rauf Maltaş   | 24.02.2023
Depremler Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu Fotoğraf: Cuma Sarı - AA

Şanlıurfa

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri kıyısında oluşan yarıklar, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Kırsal Taşağıl Mahallesi yakınlarındaki bölgede metrelerce uzanan yarıkların derinliğinin bazı yerlerde yaklaşık 2 metreye ulaştığı görüldü.

"Endişelenmeye gerek yoktur"

Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Benek, AA muhabirine, deprem bölgesinde çok sayıda alanında uzman akademisyen ekibin incelemelerde bulunarak detaylı rapor çalışması yaptığını söyledi.

Deprem sonrası yeryüzü hareketleri ve yüzey kırıklarının normal olduğunu anlatan Benek, bazı kaya parçalarının depremlerde daha kolay düştüğüne işaret etti.

Fırat Nehri boyunca oluşan yarıklar nedeniyle endişelenilmemesi gerektiğini belirten Benek, "Büyük ölçekte meydana gelen depremin tesirinde oluşmuştur. Nehir kenarında yaşayan bölge insanının kırıklara bağlı olarak endişelenmesine gerek yoktur." diye konuştu.

"Yarıklar bazı yerlerde insan boyunu aşıyor"

Taşağıl Mahallesi sakinlerinden Ramazan Ayata da şiddetli şekilde hissettikleri depremde civardaki birçok evin yıkıldığını aktardı.

Nehir kıyısındaki merada deprem sonrası yarıkları gördüklerini ifade eden Ayata, şöyle devam etti:

"Depremden sonra merak edip geldik ve bu manzarayla karşılaştık. Çocukluğumuz burada geçti, yarıkları görünce şaşırdık, fay hattının geçtiği bir yeri andırıyor. Yarıklar bazı yerlerde insan boyunu aşıyor. İki bölgede kayalıkların depremin etkisiyle Fırat Nehri'ne döküldüğünü görebiliyoruz. Aslında buradaki zeminin çok sağlam olmasından dolayı hiçbir şey olmaz sanıyorduk. En sağlam dediğimiz yer bu hale geldiyse biz halimize şükrediyoruz. Çok büyük bir afet yaşadık."

Mahalle sakinlerinden Bülent Ayata ise yarıkları görünce çok şaşırdığını dile getirdi.

Bölgede zeminin sağlam olduğuna inandıklarını anlatan Ayata, "Kayalıkların uç kısımlarına kadar gittim, çok büyük parçalar kopmuş nehre devrilmiş hatta kopmak üzere olan devasa parçalar var. Şu anda durduğumuz yer bile sorunlu ki ufak bir sarsıntı da çökecek gibi görünüyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1999 depremi tecrübesiyle Hataylıların yaralarını sarıyor
Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu
Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi sağ çıkardı
Kosova arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi sağ çıkardı

Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi sağ çıkardı

Makine sektörü yıla yüzde 20,1'lik ihracat artışıyla başladı

Bebekleri Karaman'da dünyaya gelen depremzede çift, buruk bir sevinç yaşıyor

Yabancı uyruklu gönüllü öğrenciler depremzedelerin yardımına koştu

Yabancı uyruklu gönüllü öğrenciler depremzedelerin yardımına koştu
Deprem bölgesine giden bilim insanı yaptıkları ilk incelemenin sonucunu paylaştı

Deprem bölgesine giden bilim insanı yaptıkları ilk incelemenin sonucunu paylaştı
Yönetmeliklere uygun inşa edilmiş bina, depreme dayanıklı oluyor

Yönetmeliklere uygun inşa edilmiş bina, depreme dayanıklı oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet