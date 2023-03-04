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Yaşam, Asrın felaketi

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Tanışma Mahallesi'nde yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı kırsal Tanışma Mahallesi'nde, devlet ve milletin el ele vermesiyle yaralar hızla sarılıyor.

Serkan Avci, Aykut Karadağ   | 04.03.2023
Depremin büyük yıkıma yol açtığı Tanışma Mahallesi'nde yaralar sarılıyor Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Hatay

Depremlerin, ev ve iş yerleri dışında yaşam alanlarının da çoğunu enkaza çevirdiği mahallede başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

AFAD koordinasyonundaki çalışmalarda, çoğunluğu kurulan çadırlarda barınan afetzedelerin temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

Muhtar Haşim Bayraktar, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır muhtarlığını yaptığı mahalledeki çok sayıda ev ve iş yerinin depremlerde hasar gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 1000 hanenin bulunduğu Tanışma'da yaşam alanlarının yerle bir olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Yıkım, mahallemizde çok ağır bir şekilde oldu. Allah'a şükür fazla can kaybımız yok. Tek katlı binalarda oturulabiliyor sadece. Çift katlı binaların hiçbiri oturulabilecek halde değil. Bu insanların hepsi dışarıda. Yardımlar geliyor, dağıtılıyor. Allah gönderenlere de vesile olanlara da bir yerine bin versin. Günde 4 bin 200 kişilik kahvaltı geliyor. Akşam da 5 bin kişilik 3 çeşit yemek veriliyor. Allah razı olsun."

"İnşallah her şey zamanla düzelecek"

Mahalle sakinlerinden Yakup Okuyucu, hayatları boyunca unutamayacakları bir afeti yaşadıklarını vurguladı.

Okuyucu, yıkılan iki katlı evlerinden sağ salim çıkmalarına şükrettiklerini dile getirdi.

Acılarının büyük olduğunu kaydeden Okuyucu, "Allah'ın bir takdiri. Bu acıya diyecek bir şeyimiz yok. Allah devletimize zeval vermesin. Evimiz yıkıldı ama Allah'a şükür devletimiz bizi yalnız bırakmadı. İnşallah her şey zamanla düzelecek. Biraz sabredeceğiz." ifadesini kullandı.

Mehmet Aslan da tüm zorluklara rağmen devletin yardımları sayesinde depremin acılarını atlatmaya çalıştıklarını belirtti.

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