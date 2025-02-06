Depremden etkilenen 11 ilde 11 Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi kurulacak
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 11 Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi kuracaklarını açıkladı.
TBMM
Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Şule Yüksel Şenler Vakfının Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, 11 Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi kuracaklarını, bu kapsamda yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi.
Bir toplumun geleceğini şekillendiren en büyük mirasın, ilim ve irfan yolunda yapılan yatırımlar olduğunu belirten Usta, "6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde hayata geçirilen Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanelerini, sadece binalardan ibaret düşünmek doğru değil; bu kütüphaneler, yeni nesillere umut aşılayan, bilginin ışığını yakan mekanlar olacaktır, Allah'ın izniyle." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, şöyle devam etti:
"Bu kıymetli projede Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin güçlü liderliği ile sona yaklaşıyoruz. Şule Yüksel Şenler ablamızın kalemiyle çizdiği manevi mirası, Türkiye'nin dört bir yanında gururla yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler inanıyoruz ki okuyan, düşünen ve üreten bir nesil, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü ve daha aydınlık kılacaktır. Aziz milletimizin irfanını, evlatlarımızın geleceğini ihya etmek için gece gündüz demeden tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a bu yolda kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Usta, "Yaralarımızı sararken, geleceğimizi ilimle, kitapla ve güçlü bir iradeyle inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Usta, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.