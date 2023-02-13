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Gündem, Asrın felaketi

Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 1800'lü yıllarda yapılan İngiliz Protestan Mektebi'nde de hasar oluştu.

Sezgin Pancar   | 13.02.2023
Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, tarihi yapılara da zarar verdi.

Deprem nedeniyle ilçenin önemli simgelerinden İngiliz Protestan Mektebi'nin arka bahçesine bakan avlu duvarları iki cepheden yıkıldı.

Sundurmasının bir bölümü devrilen taş binanın dış duvarlarında da hasar oluştuğu görüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapının yemekhane, yatakhane ve öğretmen odalarında restorasyon çalışması başlatmıştı.

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