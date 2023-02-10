Flokser Tekstil'den depremden etkilenen bölgelere yardım
Şirketler tarafından deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.
İstanbul
Doğruer Lojistik'ten yapılan açıklamada Doğruer Group Yönetim Kurulu Üyesi Uğuray Doğruer, yaşanan bu acı felaketten dolayı derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu faciadan sağ kurtulan vatandaşlarımıza yardım etmek hepimizin birincil görevi. Bu yüzden biz de depremlerin hemen ardından Doğruer Lojistik olarak bütün imkanlarımızı ve araçlarımızı deprem bölgesine yönlendirdik. Tırlarımızı temel ihtiyaç, battaniye, çadır ve jeneratörlerle doldurduk ve bölgeye ulaştırdık. Özellikle jeneratörler şu an arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi ve iletişimin sağlıklı olabilmesi için büyük önem taşıyor. Gönüllü ekip arkadaşlarımızla beraber hem depremzedelerimize hem de buradaki arama kurtarma ekiplerimize yardımlarımızı ve desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”
Flokser Tekstil'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy Arnavutköy Sanayi ve İş Adamları Derneği (HASİAD) ve İstanbul Sanayi Odası deprem koordinasyon merkezi ile birlikte bölgeye jeneratör, ısıtıcı, hilti, battaniye ve hijyen malzemeleri ulaştırdı. Flokser Tekstil, ayrıca kendisinin ürettiği kaymaz taban ve su geçirmez 2 bin 500 adet dış mekan halı ile Kahramanmaraş ve Malatya'da yaklaşık 2 bin 500 çadırın zeminini de koruyacak.
MSC Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, afetin ilk gününden itibaren tahsis ettiği konteyner ve araçlara ek olarak MSC Grubu, yardımları ulaştırmak için demiryolunu da kullanmaya başladı. AFAD’ın talebi üzerine, Tekirdağ Valiliği organizasyonuyla toplanan yardım malzemeleri, MSC’nin sağladığı 18 konteynere yüklenerek bugün Medlog Tekirdağ İstasyonu’ndan saat 20.00’de yola çıktı.
İskenderun Sarıseki’de bulunan Medlog deposuna indirilecek yükler, burada AFAD’ın yönlendirmesiyle yine Medlog tırları ile ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilecek. Bu şekilde sürdürülebilir güvenli bir sevkiyat şekli olan demiryolunun devreye girmesiyle, yüzlerce şoför ve TIR’ın uzun erişimli kara yolundan çekilmesi sağlanarak yardımlar daha hızlı ulaştırılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.