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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulunuyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Okan Coşkun, Ali Korkmaz   | 10.02.2023
Kahramanmaraş'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık'ta koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kaymakamlık bahçesinde yaptığı açıklamada, ilçede 872 enkaza 582 arama kurtarma personeliyle müdahale edildiğini söyledi.

Çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla enkazlarımızdaki arama kurtarma çalışmalarımızı nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Bu, çalışmalarımız burada bitmiş demek değil. Sadece arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 872 enkazdan canlı ihbarı gelen, içerisinde canlı varlığı tespit edilen bütün enkazlara müdahale ettik ve bunların içerisinden 41 vatandaşımızı canlı kurtardık. 379 vatandaşımız bu afette yaralandı. Maalesef 413 vatandaşımızı ise bu büyük afette kaybetmiş bulunmaktayız."

Tekbıyıkoğlu, afette yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, millete "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından vatandaşların barınma, sosyal yardım ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Şu an itibarıyla 2 bin çadırı ilçemize kurmuş durumdayız. 8 çadır kent oluşturduk. Yaklaşık 25 bin kişiye günlük sıcak yemek vermekteyiz. Pazarcık'ın 74 kırsal mahallesi, 10 merkez mahallesi, 74 de bağlısı bulunmakta. Bütün mahallelerimize, kırsal mahallelerimize ve bunların bağlılarına ulaşmış durumdayız. Yani hepsine sosyal yardım, gıda maddesi, hijyen maddesi ile giyim maddelerini ulaştırmış durumdayız." dedi.

Bölgede coğrafi şartların oldukça zor olduğunu anlatan Tekbıyıkoğlu, "Bazı operasyonlarımızı Türk Silahlı Kuvvetlerinin, jandarma kuvvetlerinin desteğiyle, helikopterlerle gerçekleştirdik. İçerisinde kaymakam arkadaşlarımız, beraberinde sağlık personelimiz, erzaklarımızla beraber, kar yağışının olduğu, yolların kapalı olduğu yerlere intikal edip, bu yardımları dağıtıp, oradaki yaralıları tekrar helikoptere alıp hastanelere sevk etmek münasebetiyle birçok yaralıyı hastanelerimize kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

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