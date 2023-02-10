Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,509.10
BTC/USDT
21,513.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulunuyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu

İstanbul'da acil tıp teknisyeni olarak görev yapan ve depremde enkaz altında kalan ailesine ulaşmak için Kahramanmaraş'a giden Osman Gündoğan, hem başka depremzedelere yardım etti hem de 84. saatte enkazdan sağ kurtarılan kızına kavuştu.

Filiz Kınık Öz   | 10.02.2023
Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu

İstanbul

İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Gündoğan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki ailesine ulaşamadı.

Gündoğan, depremin ardından sabah erken saatlerde Başhekimliğinin öncü ekipleriyle hem ailesine hem de diğer depremzedelere yardım etmek için yola çıkarak, zorlu hava şartlarında Kahramanmaraş'a ulaştı.

Kahramanmaraş'ta önce ailesinin bulunduğu apartmana giden, ancak tek başına sonuç alamayacağını anlayınca diğer depremzedelere yardım etmek için bölgeden ayrılan Gündoğan, zor durumdaki vatandaşlara destek oldu.

Kızına kavuştu

Bu sırada aralıklarla ailesinin olduğu apartmanın önünden geçerek durum hakkında bilgi alan Gündoğan, depremzedelere yardım etmeye devam etti.

Gündoğan, bir süre sonra ailesinin apartmanında arama faaliyetlerinin başladığını görünce çalışmalara katıldı.

Apartmandan ses geldiğinin tespit edilmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Gündoğan'ın 16 yaşındaki kızı Şehribannaz Gündoğan, depremden 84 saat sonra sağlıklı bir şekilde enkazdan kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Hastanedeki tedavi ve tetkikler sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen Şehribannaz Gündoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
İtalya'dan deprem felaketine yönelik Türk Kızılay'ın faaliyetlerine mali destek
Hatay'da 116 saat sonra kadının kurtarıldığı enkazdan bir de kedi canlı olarak çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da deprem nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yapan 3 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Liverpool ve Everton, derbi formalarını depremzedeler için satışa çıkaracak

Liverpool ve Everton, derbi formalarını depremzedeler için satışa çıkaracak

Fedakar acil tıp teknisyeni enkaz altındaki kızına kavuştu

Premier Lig'den depremzedelere 1 milyon sterlin bağış

Antalya'ya gelen depremzedelerin yaraları sarılıyor

Antalya'ya gelen depremzedelerin yaraları sarılıyor
Uşak'tan 2 uçakla deprem bölgesine battaniye sevkiyatı yapıldı

Uşak'tan 2 uçakla deprem bölgesine battaniye sevkiyatı yapıldı
Asrın felaketinden kurtulan depremzedeler Isparta'da konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor

Asrın felaketinden kurtulan depremzedeler Isparta'da konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet