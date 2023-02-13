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Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Sarp Özer   | 13.02.2023
Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren depremler sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda çalışmaların değerlendirildiği, sahadaki son durumun ele alındığı öğrenildi.

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