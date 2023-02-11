Yaralı 5 depremzede askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 5 kişi, askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
İstanbul
Adana'dan kalkan ve 5 yaralı depremzedeyi taşıyan askeri ambulans uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçaktan sağlık ekiplerince sedyelerle alınan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.