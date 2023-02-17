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Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Miraç Kandili idrak ediliyor
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Gündem, Asrın felaketi

"Depremde hasar gören binalara eşya çıkarmak için girmeyin" uyarısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki bazı vatandaşların eşyalarını kurtarabilmek için hasarlı binalara girerek çalışma yapması tehlike oluşturuyor.

Suat Öztürk   | 17.02.2023
"Depremde hasar gören binalara eşya çıkarmak için girmeyin" uyarısı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evleri hasar gören vatandaşlardan bazıları, güvenli olmayan binalara girerek eşyalarını kendi imkanlarıyla taşıma telaşına girdi.

Adıyaman'da bazı vatandaşların hasarlı binalara yaklaştırdıkları asansörle eşyalarını taşıdıkları görüldü. Kimi vatandaşların ise eşyalarını halat yardımıyla binadan sarkıtarak indirmesi dikkati çekti.

Aralıklarla artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede yapılan bu uygulamanın tehlikeli olduğunu vurgulayan uzmanlar, hasarlı binalara giriş yapılmaması için uyarılarda bulunuyor.

"Binalardan bir süre uzak durmalarını istiyoruz"

AFAD Hasar Tespit ve Hak Sahipliği Dairesi Başkanı Davut Şahin, AA muhabirine, büyük bir afetin yaşanması sonucu binalarda hasar meydana geldiğini söyledi.

Çok sayıda binanın yıkıldığını, bazı binaların da ağır hasar gördüğünü anlatan Şahin, "Bu aşamada binalarla ilgili ciddi tehditler ve tehlikeler var. Vatandaşlarımızdan binalardan bir süre uzak durmalarını istiyoruz. Özellikle ağır hasarlı ve acil yıkılacak olan binalardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Vatandaşların evlerinde eşyalarını almak gibi talepleri ve dertleri olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bir süre daha binalardan uzak durulması gerekiyor. Bu binalar hasar görmese bile yaşanan bir artçıda yıkılabilirler. Yıkılmasa dahi binanın birtakım bölümleri düşmesi sonucu zarar alabilirsiniz. O yüzden binalardan uzak durulmasını öneriyoruz. Bununla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bir çalışması var. Onlar da binaları 'girilebilir', 'girilemez' ya da 'kısıtlı girilebilir' şeklinde ayırıyor. Bu ayrıma dikkat ederek bakanlığımız ile koordineli onların yönlendirmesiyle hareket ederlerse doğru olur. Kendilerini tehlikeye atmamış olurlar."

Vatandaşlardan biraz sabırlı olmalarını isteyen Şahin, "Artçı sarsıntıların ne getireceği, nasıl bir tehlike doğuracağı gerçekten bilinmez. Binalarının hasar görmediğini düşünseler dahi bu aşamada lütfen binalardan uzak dursunlar." diye konuştu.

Evi hasar gören vatandaşlardan Kazım Örek ise "Evim hasarlı oturulmaz hale geldi. Hasar tespitini yapacaklar. Şu anda ne yapacağımıza karar veremedik. Yetkililerden bilgi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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