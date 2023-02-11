Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalardan Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmaları kapsamında beton, demir ve diğer malzemelerden deliller toplanıyor.
Ankara
Alınan bilgiye göre, depremden etkilenen 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
• Beton, demir ve diğer malzemelerden örnekler alınıyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023
• İhmali, kusuru ve sorumluluğu olanlar tespit edilecek
• Yargı süreci işleyecek
Deprem soruşturması kapsamında yıkılan binalardan deliller toplanıyor https://t.co/yRm91ZWJtD pic.twitter.com/D1HKcMS4mT
Başsavcılıkların talimatıyla, yıkılan binalardan delillerin toplanmasına başlandı.
Bu kapsamda başsavcılıkların görevlendirdiği görevliler, yıkılan binalardan incelenmek üzere beton, demir ve diğer malzemelerden örnekler alıyor.
İnceleme ve soruşturmaların ardından ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlar tespit edilerek yargı önüne çıkarılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.