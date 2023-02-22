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Dünya, Asrın felaketi

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türkiye'deki depremler için ortak bildiri yayımladı

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler, 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler için ortak bildiri yayımladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 22.02.2023
D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türkiye'deki depremler için ortak bildiri yayımladı

Ankara

Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, İran, Malezya ve Bangladeş'in bulunduğu D-8 üyesi ülkeler, depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi.

Ortak bildiride, "Bu zor zamanlarda işbirliğimizi genişlettik. Türk halkının dayanışmasına tanık olduktan sonra Türkiye'nin iyileşme ve yeniden yapılanma aşamasına başarılı şekilde geçeceğine eminiz." ifadeleri kullanılarak, D-8 üye devletlerinin, Türkiye'nin afetle mücadele ve yardım çalışmalarına gösterdiği dayanışma vurgulandı.

"Sağlanan yardımların, etkilenen bölgelerde acil müdahale ve yeniden yapılanmaya katkıda bulunacağından da eminiz." denilen bildiride, D-8 üye devletlerinin çoğunluğunda doğal afetler yaşandığı göz önüne alınarak, D-8 afetle mücadele ve yardım mekanizmasının da kurulmasına dair çalışılmasının kabul edildiği kaydedildi.

Bildiri, 15-16 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen 46. D-8 Komisyonu Toplantısı'nda, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma göstermek adına yayımlandı.

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