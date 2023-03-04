Azerbaycanlı Beşirli'ye otomobil hediye eden Türk iş insanı Civelek: Çok duygulandım
Türkiye'deki depremzedelere yardımda bulunmak için çaba gösterenlerden Azerbaycanlı Server Beşirli'ye otomobil hediye eden Türk iş insanı Sebahattin Civelek, "Çok duygulandım." dedi.
Bakü
Türkiye'deki depremzedelere yardımda bulunmak için çaba gösterenlerden Azerbaycanlı Server Beşirli'ye otomobil hediye eden Türk iş insanı Sebahattin Civelek, "Server'in evinde yatak, döşek, minder ne varsa toplayıp, o arabasına koyup yardım merkezine giderken haberi olmadan çekilmiş o fotoyu gördüğüm zaman nutkum tutuldu. Çok duygulandım." dedi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycanlılar, Türkiye'nin yaralarının sarılması için adeta seferber oldu. Zengininden fakirine, çocuğundan yaşlısına tüm Azerbaycanlılar, gönderdikleri yardımlarla Türkiye'ye destek olmaya çalıştı.
Kardeş Türkiye'ye yardımda bulunmak için çaba sarf edenlerden biri de Bakü yakınlarındaki Ceyranbatan kasabasında yaşayan Server Beşirli oldu.
Türk iş insanı Civelek, Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kişinin takdirini kazanan Azerbaycanlı Beşirli'ye otomobil hediye etti, evinin inşasına destek sağladı.
Eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında hareket ederken çekilen fotoğrafları sosyal medyada çok paylaşılan Beşirli, milyonların gönlünde taht kurdu.
Azerbaycan'a gelerek Beşirli ile görüşen Türk iş insanı Civelek, duygularını AA muhabirine anlattı.
"Bu nasıl bir yürek, nasıl bir ruh halidir"
Civelek, yaptıklarından çok etkilendiği için otomobil hediye ettiği Beşirli'nin evinin inşasına da destek verdi.
Türkiye'ye dünyanın her yerinden yardımların geldiğini belirten Civelek, Azerbaycanlıların ise kimseye sormadan ve "Ne lazım?" demeden geldiklerini söyledi.
Civelek, Azerbaycanlıların Türkiye'ye yardımda bulunmak için çabalarını izlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Server'in evinde yatak, döşek, minder ne varsa toplayıp, o arabasına koyup yardım merkezine giderken haberi olmadan çekilmiş olan o fotoyu gördüğüm zaman nutkum tutuldu. Çok duygulandım. Bu nasıl bir yürek, nasıl bir ruh halidir. Yıllarca birbirinden uzak tutulmaya çalışılan kardeşlerin hiçbir engel tanımadan birbirine koşmasını gördük. O bir simgedir. Aslında, Server Beşirli'nin şahsında Azerbaycan'ın Türk halkına uzattığı eli gördük. Ben de bu kardeşime teşekkür babında bir araba hediye etmeliyim."
Beşirli'nin önce hediyeyi kabul etmediğini fakat alması için çok ısrar ettiklerini anlatan Civelek, "Kendisini görmek için Bakü'ye geldim. Yıllarca birbirini görmemiş iki kardeşin buluşması gibi birbirimize sarıldık, çok duygusal anlar yaşadık. Evini de inşallah yaptıracağız." dedi.
Civelek, Beşirli'nin eski aracıyla ilgili, "O eski araba gönlümüzde taht kurdu. O araba milletimiz arasındaki dostluğun simgesi olarak saklanmalı ve korunmalıdır. Onun taşıdığı manalar bir cilt kitap olur." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.