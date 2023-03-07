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Dünya, Asrın felaketi

Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı

Arnavutluk'ta, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için toplanan malzemeleri taşıyan bir yardım tırı daha başkent Tiran'dan yola çıktı.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Albania

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda Arnavutluk'taki Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından farklı Türk ve Arnavut işletmelerin desteğiyle Türkiye'deki depremzedeler için battaniye, giysi, hijyen ve gıda malzemelerinden oluşan yardımlar toplandı.

Tırların yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve Arnavutluk TÜMED Başkanı Egert Haxhiu'nun yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’deki deprem felaketinden sonra Arnavutluk halkının ve Türk vatandaşlarının, derneklerin katkılarıyla hazırlanan ayni yardımların sevkiyatının devam ettiğini aktararak, "Bugün 10. tırımızı uğurluyoruz Türkiye’ye. Bugüne kadar toplam 70 tona yakın insani yardım Türkiye’ye ulaştırıldı." dedi.

Atay, başta TÜMED olmak üzere her türlü arama kurtarma ekibi, ayni yardım, mali yardım ve bağışlar bağlamında yardımlarını esirgemeyen kardeş Arnavutluk halkına, Arnavutluk devlet ve hükümetine teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda bugüne kadar Arnavutluk'tan Türkiye'deki deprem bölgelerine 9 tır yardım gönderildi.​​​​​​​

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