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Hatay’ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı Arzu Apartmanının enkazından, 6 kişilik Oktay ailesi ile birlikte toplamda 9 kişi, arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak çıkarılmaya çalışılıyor. Hatay'da Fevzi Çakmak caddesindeki bir apartman enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Arjantin, Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Arjantin, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendirecek.

Sinan Doğan   | 10.02.2023
Arjantin, Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

Bolivar

Arjantin Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardım Ajansı, açıklamasında, Türkiye'nin Buenos Aires yetkilileriyle yapılan istişarenin ardından bazı anlaşmaların imzalandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero başkanlığında Türk makamlarıyla bir araya gelen Ulusal Güvenlik Bakanlığı, "Arama kurtarma çalışmalarında uzman personel ve köpeklerden oluşan 28 kişilik bir ekip gönderilmesi kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Arama kurtarma ekibinin Adana'da 10 gün kalacağı kaydedilen açıklamada, burada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliğinde çalışacağı ifade edildi.


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