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Yaşam, Asrın felaketi

Adıyaman'daki sosyal marketler 30 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince açılan sosyal marketlerden bugüne kadar 30 bin ailenin temel gıda ve günlük malzeme ihtiyaçları karşılandı.

Kemal Ceylan, Cihan Okur  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Adıyaman'daki sosyal marketler 30 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladı Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Adıyaman

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Adıyaman'ın kent merkezindeki 4 noktada sosyal market kurdu.

Adıyaman Cumhuriyet Spor Salonu, Millet Bahçesi, Adıyaman Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Adıyaman Adalet Sarayı yanına kurulan çadırlarda hizmet veren sosyal marketlerde, depremzede ailelere her 15 günde bir ücretsiz alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

Depremzedeler sosyal marketin raflarında bulunan sodadan salçaya, bebek bezinden konserve gıdalara kadar 50'ye yakın ürün çeşidinden ihtiyaç duyduğu 30'unu alabiliyor.

Adıyaman Adalet Sarayı yanındaki sosyal marketin sorumlu müdürü İsa Akyıldız, AA muhabirine, sosyal marketlerin tek bir sistem üzerinden yönetildiğini, vatandaşların randevu alarak sosyal marketten yararlandığını söyledi.

Halkın sosyal market hizmetinden memnun olduğunu belirten Akyıldız, "Günde yaklaşık 2 bin 500 aile randevu sistemiyle buraya gelip ihtiyaçlarını gideriyor. Vatandaşların TC kimlik numarası sisteme işleniyor. Her aile 15 günde bir kez sosyal çarşıdan yararlanabiliyor. Bugüne kadar 30 bin aileye hizmet verdik. Yani bu hizmetten yaklaşık 123 bin kişi yararlandı. 852 bin ürün dağıtımı yaptık." dedi.

Sosyal marketlerin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın koordinatörlüğünde hizmet verdiğini dile getiren Akyıldız, marketlerde farklı kurumlardan personelin görev aldığını ifade etti.

Akyıldız, sosyal market aracılığıyla depremzedelere ulaştırılan ürünlerin, hayırseverlerin yardımıyla temin edildiğini kaydetti.

"Marketten alışveriş yapar gibi"

Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinden Muhammed Çağrı Arslan da depremin ilk gününden bu yana Adıyaman'da çalıştıklarını aktardı.

Sosyal markette vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olduklarını aktaran Arslan, depremzedelerin poşetlerini taşımaya da yardım ettiklerini söyledi.

Depremzede Halil İbrahim Doğan ise sosyal markette ihtiyaçlarını karşılarken, bir marketten alışveriş yapar gibi hissettiğini belirterek, "Allah devletimizden, milletimizden, hayırseverlerimizden razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada bir evin ihtiyacını karşılayabilecek her şey mevcut. Herkes gelip buradan dilediğince ihtiyaçlarını alabiliyor. Görevliler de bize her reyonda yardımcı oluyor. Burada market havasında ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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