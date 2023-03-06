Dolar
18.91
Euro
20.15
Altın
1,855.48
ETH/USDT
1,559.20
BTC/USDT
22,377.00
BIST 100
5,282.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Adıyaman'da acil yıkım kararı verilen binalardaki çalışmalar devam ediyor.

Oktay Özden, Orhan Çiçek   | 06.03.2023
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ilgili birimlerin görevlilerince hasar tespit işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle yıkılıyor.

Bu kapsamda Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 8 katlı binada yapılan yıkım çalışması, havadan görüntülendi.

Yıkım sırasında yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören Belediyesi, Kahramanmaraş Göksun'a 200 konteyner ev kuruyor
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor
Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir

Benzer haberler

Güngören Belediyesi, Kahramanmaraş Göksun'a 200 konteyner ev kuruyor

Güngören Belediyesi, Kahramanmaraş Göksun'a 200 konteyner ev kuruyor

Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor

Dünyadaki en büyük depremlerin ekonomik hasarı trilyon doları buluyor

Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor

Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya: Bölgeyi eski haline getirmek için çalışacağız

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya: Bölgeyi eski haline getirmek için çalışacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet