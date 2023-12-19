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Gündem, Asrın felaketi

Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nı yapan kooperatifin kurucusu ve fenni mesulü hakim karşısında

Adana'da Zeray Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın yargılanmasına başlandı.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nı yapan kooperatifin kurucusu ve fenni mesulü hakim karşısında

Adana

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz Mustafa Çampınarı ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, binanın 2 bloktan oluştuğunu ve ev sahibi olmak amacıyla kooperatif kurduklarını söyledi.

Herhangi bir kazanç amacı gütmediklerini belirten Şevik, şöyle devam etti:

"Taşeron çalıştırma usulüyle binayı yaptık. Ben müteahhit değilim. Kooperatifin başkanlığını yaptım. Müteahhit olmadığım için vergi mükellefi de değilim. İnşaat işlerinden anlamam. Bu konuda bilgim ve belgem yoktur. Teknik uygulama sorumlusu olarak bir kişi ile anlaşma sağladık. Binaya hangi malzemenin alınacağı teknik uygulama sorumlusunun talimatları doğrultusunda oldu. Benim inşaatta yapmış olduğum denetlemeler, işin ilerleyip ilerlemediğiyle ilgilidir. Kooperatif üyelerine bilgiyi ben veriyordum. 1999 yılındaki Ceyhan depremi sonrası bina denetim geçirdi.
Her iki blokun da kamu kuruluşlarının denetiminden geçtiği için sağlam olduğunu düşünüyorum. Her iki blokta aynı malzeme kullanıldı. Benim ailemde bir süre o binalarda oturdu."

Şevik, çevre sakinlerince binanın 5. kat doğu cephesinde tadilat yapıldığına ilişkin beyanlar olduğunu öne sürerek, "B bloktaki kuaförün alan genişletmek için kolon kestiğine dair dosyaya yansıyan beyanlar var. Zaten bina kuzeye doğru yıkılıyor. B blokta kolon kesildiği için taşıyıcı sistem zarar alıyor. Dairelerde yoğun tadilatlar söz konusudur. Yıkılan B blokla ilgili herhangi bir kusurum yoktur. Benim hatam yoktur. Dosyada tüm deliller toplanmıştır. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Mustafa Çampınarı da depremler nedeniyle öngörülemeyen bir şiddet dalgasının oluştuğunu aktararak, "Bu yıkılmalar ivme ile zemin arasında kaynaklandı. Aynı proje, iki bloktan birisi çöküyor diğeri kalıyor. Yıkılan bir binanın malzemesi, numune olamaz. Ben teknik uygulama sorumlusu değilim. Ben sadece projeyi çizdim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Dava geçmişi

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Şevik, savcılık ifadesinde lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim." ifadesini kullanmıştı.

Binanın fenni mesulü firari Mustafa Çampınarı hakkında ise 16 Şubat'ta yakalama emri çıkarılmıştı.

Öte yandan dosyaya gelen bilirkişi raporunda binanın fenni mesulü Mustafa Çampınarı'nın kusurunun bulunmadığı bilgisi yer alınca hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri mahkemece kaldırılmıştı.

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