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Teknoloji, Araştırma

Araştırmacılar, genetiği değiştirilen farelere soyu tükenmiş yünlü mamut benzeri özellikler kazandırdı

Bilim insanları, bazı gen düzenleme tekniklerinden yararlanarak soyu tükenmiş yünlü mamutlarla benzer özellikler taşıyan yeni bir fare türü geliştirdi.

Zeynep Katre Oran  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Araştırmacılar, genetiği değiştirilen farelere soyu tükenmiş yünlü mamut benzeri özellikler kazandırdı

Ankara

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences'dan araştırmacılar, popülasyonunun çoğu yaklaşık 10 bin yıl önce Buzul Çağı'nın sonunda yok olan ve soyu yaklaşık 4 bin yıl önce tamamen tükenmiş kabul edilen yünlü mamutları yeniden hayata döndürmek için çalışmalar yürütüyor.

Asya fillerinin genetiğiyle oynayarak türü yünlü mamut atalarına daha fazla benzetmeyi amaçlayan bilim insanları, bu çalışmalar kapsamında ilk başta laboratuvar farelerinin tüy rengi, dokusu, uzunluğu ve folikül yapısı ile ilgili dokuz geni kapsayan çalışmalara imza attı.

Fareleri kalın ve uzun tüylerden oluşan altın rengi bir kürke sahip olacak şekilde genetik olarak düzenleyen araştırmacılar, "Colossal Woolly Mouse (Colossal Yünlü Fare)" adını verdikleri bu yeni fare türüyle, bu hayvanları mamutların genetik yapısına daha da yaklaştırmayı amaçladı.

Şirketin kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ben Lamm, yaptığı açıklamada, ekibin eski mamut genomlarını incelediğini ve bunları Asya filleriyle karşılaştırarak genetik farklılıkları belirlemeye çalıştığını ifade etti.

Ekibinin, bu süreçte, soğuk iklimlere uyum sağlayan kalın tüylü fareler üreterek gen düzenleme yöntemlerinin doğruluğunu test ettiğini belirten Lamm, "Bu çalışma süreci hızlandırmasa da bizim için bazı teorileri doğrulama anı oldu." dedi.

Lamm, fareler üzerinde test ettikleri bu yöntemi yakında Asya filleri üzerinde de deneyeceklerini ve başarılı olunursa, ilk yünlü mamut yavrusunun 2028'in sonuna kadar doğmasını beklediklerini aktardı.

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Araştırmacılar, genetiği değiştirilen farelere soyu tükenmiş yünlü mamut benzeri özellikler kazandırdı

Araştırmacılar, genetiği değiştirilen farelere soyu tükenmiş yünlü mamut benzeri özellikler kazandırdı

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