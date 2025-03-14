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Teknoloji, Antarktika Bilim Seferi

Türk bilim insanları Antarktika'nın doğasını lombozlardan izledi

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin gemi seyahati boyunca Antarktika'ya açılan pencereleri lombozlar oldu.

Şebnem Coşkun  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Türk bilim insanları Antarktika'nın doğasını lombozlardan izledi Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Antarktika
 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda tamamlandı.

Beyaz Kıta'da projelerini yürüten araştırmacılar, yolculukları sırasında zaman zaman geminin lombozlarından fırtınayı, okyanus dalgalarını, okyanusta yüzen buz dağlarını ve Antarktika'nın değişken doğasının renklerini izledi.

Ekvator'un sıfır derece kabul edildiği sistemde 66,5 derece güney enleminde yer alan Güney Kutup Dairesi, Antarktika'nın coğrafi sınırlarını belirliyor. Türkiye'nin bilimsel araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası ise 68 derece güney enleminde yer alıyor.

Türk bilim insanları, kıtadaki araştırmalarını Antarktika'nın yaz mevsiminin en elverişli olduğu dönemde, genellikle şubat ve mart aylarında gerçekleştiriyor.

Antarktika'nın yaz aylarında günler uzun, sıcaklıklar nispeten daha yüksek ve ulaşım koşulları daha uygun oluyor. Bu nedenle bilimsel çalışmalar için en verimli dönem olarak öne çıkıyor.

Günün yaklaşık beş saatlik diliminde karanlığın yaşandığı bölgede, bilim insanları, gün batımı ve doğumunda oluşan renk cümbüşünü görme imkanı buluyor.

Gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış yuvarlak deliklere verilen isim olan lombozlar, denizcilik terimiyle "lumbuzlar", pirinçten yapılmış içeriye doğru açılan cam kapağı ve iç taraftan cam kapağı kapatan ve madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade ediyor.

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