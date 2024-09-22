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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Trump, Harris'in "CNN'de canlı yayında tartışalım" önerisini geri çevirdi

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in "23 Ekim'de CNN'de canlı yayında tartışalım" şeklindeki önerisini "tartışma için çok geç" diyerek reddetti.

Hakan Çopur  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Trump, Harris'in "CNN'de canlı yayında tartışalım" önerisini geri çevirdi

Washington

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Harris ile Trump arasında yeni bir canlı yayın tartışması olup olmayacağı konusu yeniden gündeme geldi.

Demokrat aday Harris'in seçim ofisinden yapılan açıklamada, 23 Ekim'de CNN'de Harris'in Trump ile karşılaşmaya hazır olduğu belirtildi.

Harris'in bu çağrısına seçim mitingi düzenlediği Kuzey Carolina'dan yanıt veren Trump, "Başka bir tartışma programıyla ilgili sorun şu ki artık bunun için çok geç, (erken) oy verme işlemleri şimdiden başladı." diyerek çağrıyı reddetti.

Harris'ten önce Demokratların başkan adayı olan ABD Başkanı Joe Biden ile 27 Haziran'da ilk canlı yayın tartışmasına çıkan Trump, 10 Eylül'de ise Harris ile karşı karşıya gelmişti.

Demokratlarda Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerde Donald Trump'ın yarıştığı bu yılki başkanlık seçimleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuz ayında yarıştan çekilmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde bulunuyor; Trump ise yüzde 47,4 oy desteğine sahip gözüküyor.

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