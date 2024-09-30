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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Flake, Demokratların adayı Harris'i destekliyor

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Flake, Demokratların adayı Harris'i destekliyor

Ankara

Flake, X sosyal medya hesabından 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimine ilişkin paylaşım yaptı.

Daha önce yaklaşık 20 yıl boyunca ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde görev aldığını belirten Flake, "Amerika'nın büyük bir ülke ve önümüzde güzel günlerin olduğuna inanıyorum ve buna inanan bir başkan adayını desteklemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Flake, "Seçmenlerin iradesine saygı gösteren ve seçmenler tarafından reddedilmesi halinde başkanlık yetkisini kullanarak seçimleri iptal etmeyecek, ülkemizi bölmek yerine birleştirmeyi amaçlayan bir adayı desteklemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu nedenler ışığında Flake, Demokratların adayı Harris'i ve Demokratların Başkan Yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz'u destekleyeceğini duyurdu.

Daha önce Harris ile ABD Senatosunda, Walz ile de Temsilciler Meclisinde görev yaptığının altını çizen Flake, "Onları tanıyorum. Onların iyi karakterlerini ve ülke sevgilerini ilk elden biliyorum." ifadelerini kullandı.

Flake, kendisi gibi düşünen diğer Cumhuriyetçileri de aynı şekilde Harris'i desteklemeye çağırdı.

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013'te de Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senatodan emekliye ayrılan Flake, 2021-2024 yıllarında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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