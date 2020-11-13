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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'li gazeteci Rivera, Trump'ın tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağını açıkladı

ABD'li gazeteci ve radyo programcısı Geraldo Rivera, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım." dediğini aktardı.

Dildar Baykan   | 13.11.2020
ABD'li gazeteci Rivera, Trump'ın tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağını açıkladı

Washington

ABD'li gazeteci ve radyo programcısı Geraldo Rivera, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

Trump ile seçimler hakkında konuştuğunu anlatan Rivera, "Trump bana kendisinin realist bir insan olduğunu söyledi ve 'Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

Rivera, Trump'ın şu anda tüm eyaletlerdeki oy sayım süreçlerinin bitmesini beklediğini kaydederek, "Trump her oy için savaşmaya hazır duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın seçimleri kazandığı açıklanmıştı. Ancak Donald Trump ekibi, seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla Pennsylvania, Arizona ve Georgia gibi eyaletlerde sonuçlara itiraz ediyor.

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