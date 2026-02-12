Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,068.98
ETH/USDT
1,960.70
BTC/USDT
67,646.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Takasbank Genel Müdürü Arıncı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Takasbank Genel Müdürü Arıncı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Muhammed Ali Yiğit/AA

İstanbul

Arıncı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Arıncı, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" isimli karesine oy verdi.


Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı


Sarmanla sarılan

Arıncı, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" başlıklı fotoğrafını tercih etti.


Göklerin fatihi


Sevgi koridoru

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafını seçen Arıncı, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafını oyladı.


İlk seferinde


Umut

"Fotoğraflar hakikaten muhteşem ve özverili"

Arıncı, "Yılın Kareleri"nde hayatın içinden muhteşem karelerin yer aldığını belirterek, oylamakta zorlandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak gerçekleştirmiş olduğu "Yılın Kareleri" oylamasının oldukça ilgi çektiğini ifade eden Arıncı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Her yıl katılmaya gayret ediyoruz. Bu oylama için resimleri seçilebilecek başka arkadaşlar da mutlaka vardı. Arkadaşları tebrik ediyoruz. Hakikaten muhteşem ve özverili, gerek savaşın içinde gerekse de doğada ciddi bir emekle gerçekleşmiş olan (fotoğraflardan) bir oylama oldu, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diliyorum. Seneye tekrar oylama için buluşabilmek dileğiyle."

- Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının ölümle tehdit edilmesi davasında mütalaa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
MSB, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'daki liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Takasbank Genel Müdürü Arıncı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Takasbank Genel Müdürü Arıncı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Demirören Medya TV Grup Başkanı Yancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Beyaz Kıta'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Beyaz Kıta'da AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
TİSK Başkanı Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TİSK Başkanı Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet