Dolar
43.06
Euro
50.30
Altın
4,465.54
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
92,804.00
BIST 100
12,084.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tezel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mustafa Mert Karaca  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tezel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Tümamiral Tezel, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Tezel, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesine oy verdi.


Sarmanla Sarılan - Huzurevi sakinleri patili dostları için "kedi huzurevi" kurdu

Tezel, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğraflarını seçti.


Alaz Atlı - İspanya'da 18. yüzyıldan kalma gelenekle atlar ateş üzerinden atlatıldı

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğraflarını oylayan Tezel, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" ile Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.


Sürü - Nemrut Dağı eteklerinde zorlu yayla yolculuğu

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten 2025 yılında ayrımcılık yapanlara 9,8 milyon lira ceza
Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek bulunuyor
Yargıtaydan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
Büyükçekmece'de başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı
Doğu Anadolu'da sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçları kırağı kapladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tezel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tezel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı

"Grafiti" sanatçısı Axel Mengü, turistik ilçeye renk katıyor

Büyük İstanbul Otogarı'ndan 2025'te yaklaşık 14 milyon kişi yolculuk yaptı

Büyük İstanbul Otogarı'ndan 2025'te yaklaşık 14 milyon kişi yolculuk yaptı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet