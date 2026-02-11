Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Uyan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.
"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Uyan, "Portre" kategorisinde Daniel Cardenas'ın "Vakur" karesini ve "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını seçti.
Uyan, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını tercih etti.
Fotoğraf karelerini çok beğendiğini aktaran Uyan, emeği geçen fotoğrafçıları tebrik ettiğini söyledi.
AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.