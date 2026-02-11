Dolar
43.63
Euro
51.74
Altın
5,059.36
ETH/USDT
1,931.30
BTC/USDT
66,649.00
BIST 100
13,787.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mahmut Çil  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Uyan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Uyan, "Portre" kategorisinde Daniel Cardenas'ın "Vakur" karesini ve "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını seçti.

Uyan, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğraf karelerini çok beğendiğini aktaran Uyan, emeği geçen fotoğrafçıları tebrik ettiğini söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yönetmen ve senarist Ensar Altay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet