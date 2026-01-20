Dolar
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Talha Koca  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Vali Çiftçi, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Çiftçi, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.


Rastgeldi - Senegalli kadınların mahremiyeti: Soutoureu

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafına oy veren Çiftçi, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı", "Günlük Hayat"ta ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karesini oyladı.


Gelenek Ailede Başlar -7. Etnospor Kültür Festivali

Vali Çiftçi, fotoğrafların olağanüstü nitelikte olduğunu belirterek, "Büyüleyici fotoğraflar, çekenlerin eline, emeğine sağlık, gerçekten hepsi emek ürünü. Aslında hepsi birbirinden güzel ama bazılarını seçmek gerekiyor. Seçmekte her zaman olduğu gibi yine zorlandım." ifadelerini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu
Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, İzmir'den uğurlandı
