Enformasyon Kutsaması - Yapay Zekâ ve Hakiki Düşünme Sanatı Üzerine

08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Enformasyon Kutsaması - Yapay Zekâ ve Hakiki Düşünme Sanatı Üzerine

Yayın Adı: Enformasyon Kutsaması - Yapay Zekâ ve Hakiki Düşünme Sanatı Üzerine Sayfa Sayısı: 347
Basım Tarihi: 2025Boyut: 13,5 cm x 19,5 cm
Tür: Medya / İletişimISBN: 978-625-5861-68-9
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 386 TL

Kitap hakkında

Bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığı bir çağdayız. Ancak her erişim, her veri, her dosya ve rakam, bizi bilgiye yaklaştırmayabilir. Theodore Roszak, bu sarsıcı eserinde, bilgi teknolojilerinin büyüsüne kapılmış bir dünyada aslında neyi kaybettiğimizi soruyor: Düşünmeyi mi, anlamayı mı, yoksa adalet duygusunu mu?

Yazar, bilgisayarın küresel finans sistemindeki çalkantılarda nasıl bir rol oynadığını, dijital eğlencenin eğitimle nasıl karıştırıldığını ve çocukların oyunlaştırılmış yazılımlarla nasıl gerçek okuryazarlıktan uzaklaştığını gözler önüne seriyor. Fakat bütün bu eleştirel bakışına rağmen umut ışığını da eksik etmiyor. Ona göre; eğer doğru yollar izlenirse, kamusal kütüphaneler, internet erişimi ve ortak veri alanları sayesinde bilgisayar teknolojisi, baskı aracı değil özgürlük zemini oluşturabilir.

Roszak’ın kalemi, yalnızca teknolojiye değil, insan aklının ve toplumsal vicdanın geleceğine de temas ediyor. Enformasyon Kutsaması, dijital çağın sunduğu imkânlara şüpheyle yaklaşan, daha adil ve bilinçli bir bilgi düzeni arayışında olan herkes için düşündürücü bir rehber.

