60 saniyede ekonomide bugün (28 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🔻Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi düşüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 28, 2025
🔎Ticaret Bakanlığından otomotiv sektörüne fiyat takibi
🤳Gıda satış yerlerinde 'karekod' zorunluluğu başladı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/xxOSgrRCuI