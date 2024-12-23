60 saniyede ekonomide bugün (23 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💼 Kabine'de ekonomik gündem de ele alındı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 23, 2024
🚚 Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
🪪 Yılbaşından itibaren tapu işlerinde yeni dönem
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/XedArUFGri